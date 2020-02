Boris Becker è stato uno dei tennisti più forti ed eclettici tra gli anni ’80 e ’90. Adesso sta continuando a seguire il tennis nelle vesti di opinionista e proprio all’interno di una delle sue interviste ha dichiarato che è sbagliato parlare di Federer come del giocatore più forte di sempre. Un parere controverso quello di Boris, il quale ha motivato la sua opinione:

“Se guardiamo soltanto i numeri, Roger è il giocatore di maggior successo – ha dichiarato Becker alla stampa indiana -. Ma non si possono confrontare i giocatori soltanto con i numeri. È difficile individuare il più grande di sempre, perché il tennis negli anni ’70, ’80 e ’90 si giocava su superfici diverse, quindi non è così facile. Il GOAT sarà Djokovic. Prima di tutto, non ha avuto un’eccessiva usura, quindi penso sia in grado di giocare almeno per altri quattro anni. C’è Rafael Nadal che è il migliore sulla terra, ma Novak ha già dimostrato di poter battere con frequenza sia Roger che Rafa. Penso che Djokovic sia il più duro dei tre, dato che tutti i suoi successi sono arrivati quando c’erano già gli altri due”. C’è chi sarà d’accordo con Becker e chi sarà decisamente contrario a tale punto di vista, solo il tempo dirà se Djokovic riuscirà davvero a superare King Roger.

Valuta questo articolo