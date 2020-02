L’Italia ha pescato la Romania nel sorteggio che ha delineato gli accoppiamenti dei playoff di Fed Cup. per rientrare nel world group, le ragazze di Tathiana Garbin dovranno superare un ostacolo molto duro, rappresentato dalla compagine romena.

Ovviamente la mente va subito a Simona Halep, tennista di punta della Romania, ma occhio anche alla Buzarnescu ed alla Begu. Insomma, per Giorgi, Paolini e Cocciaretto sarà un compito abbastanza duro, ma sognare non costa nulla, le nostre azzurre di certo le proveranno tutte per entrare nel world group di Fed Cup attraverso i playoff del prossimo mese di marzo.

