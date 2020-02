L’Italia capitanata da Tathiana Garbin, è impegnata in questi giorni in quel di Tallin nella disputa del Girone I di Fed Cup. I primi due incontri sono andati alla grande per le azzurre, successi contro Estonia ed Austria assolutamente convincenti, successi che hanno garantito alla nostra compagine di conquistare il passaggio del turno con un incontro d’anticipo.

Oggi infatti l’Italia affronterà la Grecia nel terzo atto del Girone I, ma sarà un incontro di fatto ininfluente dato che le azzurre sono già approdate matematicamente alla fase successiva, quella a scontri diretti. Sabato le ragazze della Garbin giocheranno contro una tra Ucraina o Croazia, con lo scopo di conquistare la qualificazione per i playoff del World Group in programma ad aprile, contro le 8 sconfitte del World group che si sta svolgendo in questi giorni.

Valuta questo articolo