Fed Cup, l’Italia ha dominato il proprio girone eliminatorio vincendo i tre incontri con Grecia, Austria ed Estonia, approdando dunque alla seconda fase della competizione. Le azzurre di Tathiana Garbin se la vedranno ora con la seconda classificata del gruppo A, quello dominato dall’Ucraina della Svitolina.

Si tratta della Croazia, Nazionale decisamente abbordabile anche grazie all’assenza di Petra Martić. Le croate che scenderanno in campo sono ambedue abbondantemente oltre la posizione 200 del seeding WTA, Fett e Boskovic rispettivamente N.234 e N.300. Dunque impegno non proibitivo per l’Italia che, vincendo contro la Croazia, si garantirebbe l’accesso ai playoff del World Group del mese di aprile, nel quale saranno impegnate le 8 perdenti delle qualificazioni alle Finals di Budapest che si stanno disputando in questi giorni.

