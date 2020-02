E’ festa azzurra a Tallin: le azzurre del tennis hanno fatto en-plein, aggiudicandosi anche l’ultima sfida di Fed Cup, oggi contro la Croazia. Sono bastate le vittorie nei due singolari di Cocciaretto e Giorgi per regalare all’Italia il pass per i playoff di Fed Cup. Cocciaretto ha mandato al tappeto Boskovic in due set, dopo un’ora e 19 minuti di gioco con un doppio 6-3, mentre Giorgi ha trionfato in un’ora e 30 contro Fett col punteggio di 6-7, 4-6. Inutile dunque l’esito del doppio.

