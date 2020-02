Sconfitta amara per Camila Giorgi nel secondo singolare della seconda sfida valida per il I Gruppo di Fed Cup. La tennista azzurra ha faticato in campo e non è riuscita nella rimonta nel match di questo pomeriggio contro Kontaveit. La partita è terminata col punteggio di 3-6, 6-4, 6-7, dopo due ore e 26 minuti di gioco: l’Estonia dunque porta il match sulla parità e la sfida si deciderà nel match di doppio.

