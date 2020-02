Fed Cup, Elisa Cocciaretto ha concesso solo due game alla sua avversaria odierna, l’estone Malygina, portando l’Italia in vantaggio per 1-0 sull’Estonia nella seconda gara del gruppo I. La Cocciaretto, all’esordio in Fed Cup, ha vinto con un netto 6-1 6-1 che non lascia scampo a repliche, un successo eccellente che conferma quanto di buono fatto vedere da Elisa nelle ultime settimane. Adesso sarà la volta della nostra Camila Giorgi che scenderà in campo contro la forte Kontaveit, con lo scopo di chiudere i conti prima dell’eventuale doppio di spareggio.

