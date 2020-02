Fed Cup, l’Italia parte bene anche contro la Grecia. La compagine azzurra, guidata da Tathiana Garbin, ha vinto i primi due match del proprio girone contro Estonia ed Austria, ed è partita col piede giusto anche nell’incontro odierno con la Grecia.

A scendere per prima in campo è stata Elisa Cocciaretto, la quale si è sbarazzata della greca Pavlou in due set. Un 6-1 6-2 netto in favore della tennista azzurra, la quale esulta nuovamente dopo la vittoria nel match di ieri.

Adesso sarà la volta della Paolini, pronta a scendere in campo in un match senz’altro abbordabile contro la Laki, l’Italia vuole approdare alla seconda fase a punteggio pieno.

