Fed Cup 2020 giunta al suo ultimo atto, vale a dire le Finals di Budapest che eleggeranno la squadra vincitrice. Il via verrà dato il 14 aprile, con l’incontro tra Repubblica Ceca e Svizzera che aprirà le danze del torneo, prima della discesa in campo della grande favorita, gli USA di Williams, Kenin e Gauff. Sarà una competizione concentrata in 5 giorni, il 19 di aprile infatti si giocherà la finalissima per eleggere la vincitrice del torneo. Di seguito il programma completo.

Martedì 14 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo D: Rep. Ceca vs Svizzera

non prima delle 17:00 – Gruppo C: USA vs Slovacchia

Mercoledì 15 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo B: Australia vs Belgio

non prima delle 17:00 – Gruppo A: Francia vs Ungheria

Giovedì 16 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo D: Rep. Ceca vs Germania

non prima delle 17:00 – Gruppo A: Russia vs Ungheria

Court One

10:30 – Gruppo B: Bielorussia vs Belgio

non prima delle 17:00 – Gruppo C: USA vs Spagna

Venerdì 17 aprile

Centre Court

10:30 – Gruppo B: Australia vs Bielorussia

non prima delle 17:00 – Gruppo A: Francia vs Russia

Court One

10:30 – Gruppo D: Germania vs Svizzera

non prima delle 17:00 – Gruppo C: Spagna vs Slovacchia

Sabato 18 aprile

Centre Court

10:30 – Semifinale 1: Vincitrice gruppo B vs Vincitrice gruppo D

non prima delle 17:00 – Semifinale 2: Vincitrice gruppo A vs Vincitrice gruppo C

Domenica 19 aprile

Centre Court

16:00 – Finale

