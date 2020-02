Manca sempre meno per l’inizio della stagione 2020 di Formula 1: gli appassionati delle quattro ruote stanno vivendo le prime emozioni con le presentazioni dei team, mentre i piloti sono tornati ai loro quartier generali per riprendere confidenza con lo staff e la loro nuova vettura.

Giornata in fabbrica per Lewis Hamilton, che con un video su Instagram ha voluto aggiornare tutti i suoi fan: “non sono stato molto attivo sui social media in questo inverno, ma mi è mancato molto il mio lavoro. Mi è mancata soprattutto la sfida in pista dei weekend di gara e sono davvero contento di essere tornato. Al di là di ciò, ho passato un inverno strepitoso insieme alla mia famiglia, ai miei amici e soprattutto a mio padre Anthony. La mia preparazione, sia fisica sia mentale, è stata un po’ diversa da quella dello scorso anno e sono davvero pronto, insieme alla squadra, per lottare per il nostro titolo numero sette. Non abbiamo ancora idea di dove siamo a livello di prestazioni, soprattutto in confronto ai nostri rivali. Andremo avanti un passo alla volta, cercando di fare un buon programma di test e lavorando molto sulla nuova macchina”.

