Eccitazione e adrenalina, queste le emozioni avvertite da Lewis Hamilton venerdì scorso, nel giorno della presentazione ufficiale della Mercedes W11 e della prima discesa in pista.

Il britannico ha svolto il filming day concesso dalla FIA insieme a Valtteri Bottas, postando oggi sui social il video on-board del suo primo giro al volante della nuova monoposto. Un regalo gradito dai suoi followers, che hanno preso d’assalto il post inondandolo di likes e condivisioni.

Lap 1 of many done with the new #W11, such an incredible feeling to drive for the first time since the last race. Let’s go💪🏾@MercedesAMGF1 pic.twitter.com/c2VHR5OS42

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 16, 2020