Il miglior tempo fatto segnare da Sebastian Vettel nella giornata di oggi non esalta la Ferrari, che continua a tenere i piedi per terra in vista del Gran Premio d’Australia.

Mattia Binotto non ha voluto sbilanciarsi sul potenziale della SF1000, ammettendo però ai microfoni di Sky UK come la monoposto non sia ancora abbastanza veloce: “penso che abbiamo già detto nei giorni scorsi che non siamo sufficientemente veloci e se guardiamo al passo sul long run, non siamo veloci. Abbiamo bisogno di continuare a lavorare domani con Charles e continuare a sviluppare la macchina. Siamo più veloci in curva e non veloci sui rettilinei, ma ce lo aspettavamo con questa macchina. Noi sappiamo che margine abbiamo”.

Sul tema dell’affidabilità, Binotto ha ammesso: “abbiamo avuto un piccolo problema al motore la scorsa settimana e abbiamo continuato a sommare chilometri. Chiuderemo il nostro programma di test domani. Il rinnovo di Vettel? Non penso che siamo vicini, abbiamo appena iniziato a parlare. Ci conosciamo bene e sappiamo i nostri obiettivi. I nostri piloti sanno a cosa puntiamo e sono liberi di correre a inizio stagione”.

