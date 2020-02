Giornata davvero nera per la Mercedes a Barcellona, il team campione del mondo ha dovuto fare i conti con una serie di problemi che hanno praticamente dimezzato il programma di lavoro.

Dopo alcuni guai emersi sul finire sella sessione mattutina con Bottas, nel pomeriggio Hamilton è riuscito a compiere solo 14 giri, prima di arrestare la sua W11 all’uscita di curva 5. Un portavoce della Mercedes ha rivelato il problema che ha costretto il britannico a fermarsi: “abbiamo riscontrato un’anomalia alla pressione dell’olio che ha provocato l’arresto del motore come misura precauzionale. Stiamo esaminando ulteriormente il problema ma sfortunatamente oggi non siamo riusciti a tornare in pista“.

