Mattinata nera per la Ferrari a Barcellona, il team di Maranello ha dovuto infatti sospendere la propria attività in pista con largo anticipo sulla pausa pranzo a causa di un problema occorso alla SF1000 di Sebastian Vettel.

Il pilota tedesco ha parcheggiato la propria monoposto a bordo strada, dopo aver sentito un rumore provenire dalla power unit. Immediatamente riportata al box, la macchina è stata subito analizzata dai meccanici che hanno constatato la rottura del motore. Il cedimento del propulsore 065 si è registrato dopo 294 giri (pari a 1368,5 km), un bottino magrissimo in riferimento ai 7 Gran Premi che ogni motore dovrà percorrere durante la stagione. L’unità è adesso in fase di smontaggio, nel pomeriggio verrà montata sulla SF1000 quella di scorta per permettere a Vettel di completare questa prima giornata di test. La power unit danneggiata verrà spedita a Maranello, lì verrà analizzata a fondo per scoprire le cause della rottura.

Valuta questo articolo