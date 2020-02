Subito un colpo di scena nella prima giornata dei test di Barcellona, ovvero la presenza di Charles Leclerc nel paddock insieme al proprio preparatore atletico.

Una sorpresa, considerando che il monegasco avrebbe dovuto girare domani, lasciando l’intera giornata di oggi a Sebastian Vettel. Un piccolo giallo svelato poco dopo dalla Ferrari, che ha comunicato l’indisponibilità del tedesco, colpito da un improvviso attacco influenzale. Il quattro volte campione del mondo si è presentato in circuito per la foto di gruppo sul rettilineo, per poi tornare in albergo a riposarsi. Per oggi dunque toccherà a Leclerc portare in pista la SF1000, domani poi la Ferrari valuterà il da farsi, visto che da programma i due piloti dovrebbero alternarsi con il monegasco al mattino e il tedesco nel pomeriggio, forma fisica permettendo.

