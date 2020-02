Ultimo giorno di test a Barcellona, cala oggi il sipario sulla prima sessione di questo 2020, caratterizzata da numerose sorprese come il ‘volante mobile’ della Mercedes.

In pista per la Ferrari oggi ci sarà solo Sebastian Vettel, che si occuperà di svolgere l’intero programma previsto dal team di Maranello. Alternanza invece in casa Mercedes, con Valtteri Bottas impegnato al mattino prima di cedere il volante della W11 a Lewis Hamilton dopo la pausa pranzo. Identica scelta per la Red Bull, che alternerà Verstappen e Albon alla guida della RB16.

Valuta questo articolo