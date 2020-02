Si sono diffuse nelle ultime settimane alcune voci circa un interessamento della Ferrari su Carlos Sainz Jr, che sarebbe finito sul taccuino della scuderia di Maranello nel caso in cui Vettel dovesse salutare tutti al termine del 2020.

Indiscrezioni al momento non confermate dal Cavallino, su cui tuttavia si è soffermato il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport: “tutti sanno come io mi senta a casa alla McLaren e sto già parlando con il team per il rinnovo. Però è sempre bello sapere che in Italia si parla di un mio possibile trasferimento alla Ferrari. Lo considero un complimento. Al momento sono logicamente interessato principalmente alla McLaren. Certo, la squadra ha bisogno di tempo per poter ambire a lottare con i tre top team, ma speriamo comunque di colmare parte del divario già quest’anno e migliorare su ogni livello per raggiungere la Mercedes“.

