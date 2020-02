Negli ultimi anni è stato l’unico a battere Lewis Hamilton, per questo motivo Valtteri Bottas farebbe bene a sentire chiaramente quanto Nico Rosberg intende comunicargli.

L’ex campione del mondo tedesco ha rivelato quello che secondo lui è il limite più grande del britannico, quello che ha permesso a Nico di conquistare il suo unico titolo mondiale. Intervistato da Auto Hebdo, Rosberg ha lanciato un segnale al finlandese della Mercedes: “l’unico modo per battere Hamilton è destabilizzarlo. O almeno, non conosco altre soluzioni. Ricordo di aver realizzato che le sue sicurezze erano state rotte quando ha iniziato a giocare con Snapchat durante una conferenza stampa. Il giorno dopo non ha fatto una grande gara. Può sembrare insignificante, ma queste cose ti possono turbare. Parlando di Lewis, bisogna capire che più lo attacchi e più sei aggressivo con lui, più lui diventa forte. Invece è necessario entrare nei suoi pensieri, e non è facile. Devi piantare un seme di dubbio nella sua mente. Valtteri deve essere sempre lì come un avversario forte che corre con costanza. Deve diventare ossessivo, in modo che Lewis senta la sua presenza”.

