In attesa di scendere in pista domani per la prima giornata dei test di Barcellona, la Ferrari è scesa oggi in pista sul circuito del Montmelò per uno dei due tradizionali filming-day concessi dalla FIA ad ogni scuderia.

Il primo a scendere sul tracciato al volante della SF1000 è stato Sebastian Vettel, che ha poi lasciato il volante a Charles Leclerc nel pomeriggio. I due piloti hanno completato senza intoppi tutti i 100 km previsti dallo shakedown, svolti con le gomme Pirelli demo come vuole il regolamento. Un ottimo antipasto in vista di domani, quando si comincerà a fare sul serio.

