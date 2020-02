Cala il sipario sul primo giorno di test a Barcellona, che si chiude con le due Mercedes che dominano in lungo e in largo.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si piazzano al primo e al secondo posto dopo 8 ore di lavoro, suddivise equamente come da programma. Il britannico, in pista nel pomeriggio, fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:16.976. Ben 94 i giri compiuti in sole quattro ore, quindici in più di Bottas che si ferma a 79 con tre decimi di ritardo sulla migliore prestazione del campione del mondo. Terzo posto per la Racing Point di Sergio Perez, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen, riuscito a completare ben 168 giri.

Quinta l’Alpha Tauri di Kvyat, seguita da Sainz e dalle due Renault di Ricciardo e Ocon. Nona posizione per la Williams di Russell, mentre chiude la top ten Lance Stroll. Solo undicesimo invece Charles Leclerc, nascostosi al volante della sua Ferrari e fermatosi a oltre un secondo e tre da Hamilton. Ben 131 i giri compiuti dal monegasco, che dimostrano l’affidabilità della Rossa.

