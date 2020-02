La questione rinnovo in questo momento non è l’argomento principale in casa Mercedes, tutti gli occhi sono per la nuova W11, presentata ufficialmente nella giornata di ieri a Silverstone.

Toto Wolff e Lewis Hamilton non hanno voluto soffermarsi sul prolungamento di contratto del britannico durante il filming day, preferendo rimandare l’argomento ai prossimi mesi: “ci conosciamo da tantissimo tempo con Lewis, ho il massimo rispetto per lui e lui lo ha per me. È uno sportivo straordinario, lui conosce il suo valore come noi, quindi sappiamo perfettamente la situazione che c’è in questo momento. Non ci piace fare questo tipo di discussioni in pubblico, soprattutto perché siamo amici e siamo molto uniti, ma ci sarà modo e tempo di discutere sul rinnovo”.

Parole a cui ha replicato Hamilton: “Toto è un businessman straordinario ed è sempre un grande piacere imparare da lui – ha replicato Hamilton – È un privilegio per me lavorare e far parte di questo team, è sempre una sensazione speciale e spero di continuare ad aiutare i ragazzi a vincere anche in futuro“.

