Il suo nome è da tempo sul taccuino della Ferrari, ma Daniel Ricciardo al momento non ha intenzione di soffermarsi su voci di mercato che rischiano solo di destabilizzare lui e la Renault.

In un periodo particolare della stagione, il driver di Perth ha evitato le domande sul proprio futuro, trincerandosi dietro una risposta enigmatica: “cosa significherebbe guidare una macchina rossa? Non posso rispondere. Sebastian ha una bella macchina, ma io voglio che il progetto Renault funzioni. Non era mia intenzione quella di lasciare la Red Bull per poi saltare sul treno successivo. Voglio arrivare in cima con la Renault“.

Valuta questo articolo