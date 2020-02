Il Dual Axis Steering (DAS) introdotto dalla Mercedes a Barcellona continua a far discutere, alcuni team hanno chiesto informazioni alla FIA sulla sua legalità, tra cui anche la Ferrari.

La scuderia di Maranello però, secondo quanto riferito da Mattia Binotto in conferenza stampa, aveva già studiato in passato il DAS, decidendo però poi di scartarlo perché poco funzionale. Queste le parole del team principal della ‘Rossa’: “la Ferrari in passato ha considerato un sistema come il DAS, ma abbiamo avuto dubbi sulla sua regolarità e sui vantaggi effettivi portati da tale sistema. La Mercedes è molto forte e apparentemente affidabile. Non ho dubbi che abbiano la miglior vettura al momento. La SF1000 è più veloce della monoposto dello scorso anno, più performante nelle curve e più lenta in rettilineo, servirà trovare velocità di punta”.

Valuta questo articolo