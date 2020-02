La livrea era stata già presentata qualche giorno fa in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor Ineos, oggi invece è la giornata dell’unveiling ufficiale della Mercedes W11.

La monoposto campione del mondo ha già una sua forma, mostrata al mondo attraverso una foto pubblicata prima della cerimonia ufficiale di oggi a Silverstone. La vettura mostra le pance uguali a quelle della Ferrari, con la bocca dei radiatori spostata in posizione più alta per permettere alla power unit di respirare meglio, così da assicurare una più alta efficienza aerodinamica. Poche novità invece per quanto riguarda il resto della macchina, su cui gli ingegneri di Brackley hanno riproposto i concetti tecnici che hanno portato al ciclo di successi degli ultimi anni.

