Ci è voluto un po’ di tempo, ma finalmente Lewis Hamilton è riuscito a ricucire il rapporto con papà Anthony. Un legame complicato quello tra padre e figlio, interrotto ad un certo punto dalla decisione del pilota di Stevenage di non avere più il genitore come manager.

Anni complicati fino alla riappacificazione, confermata con un post social dallo stesso Lewis: “il nostro viaggio non è stato facile, abbiamo affrontato tanti ostacoli sia come persone che come famiglia. Io e mio padre non abbiamo avuto una relazione semplice. Ha lavorato duramente per creare un’opportunità per noi come famiglia ed è grazie a lui se oggi sono dove sono. Con tutta la pressione che ha esercitato su tutti noi, siamo stati così concentrati nell’avere successo che abbiamo perso di vista ciò che era più importante, la nostra relazione. Nel corso del tempo abbiamo perso il legame padre-figlio, ed è stato qualcosa di cui entrambi desideravamo riappropriarci da tanto tempo. Negli ultimi due anni ci siamo avvicinati e, durante questa pausa invernale, ho chiesto a mio padre di venire a trovarmi per poter passare un po’ di tempo insieme, solo noi. Non lo avevamo mai fatto prima, quindi finalmente passare del tempo con lui mi ha procurato tanta felicità. Volevo solo condividere questo con voi. La famiglia è la cosa più importante al mondo. Non puoi scegliere la tua famiglia ma puoi farla funzionare indipendentemente dalle differenze, sono quelle persone che saranno lì quando non avrai nulla. Invio a tutti positività e amore“.

