Nessuno spostamento, il Gran Premio del Vietnam si correrà regolarmente il prossimo 5 aprile.

A confermarlo sono gli organizzatori dell’appuntamento di Hanoi, cancellando definitivamente i timori di un rinvio a causa dell’epidemia del Coronavirus, che ha già causato lo spostamento del Gran Premio della Cina. Un annuncio che segue di pochi giorni le parole di Ross Brawn, che aveva anticipato come le notizie derivanti dal Vietnam fossero positive: “tutti i feedback che stiamo ricevendo sono un po’ come il Regno Unito, ci sono stati alcuni casi, ma non un livello che ci riguarda. Il consiglio che stiamo ricevendo è che possiamo andare lì“.

