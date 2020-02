Prima giornata di test esaltante per la Mercedes, riuscita non solo a completare ben 173 giri, ma anche a piazzare i propri due piloti davanti a tutti nella classifica dei tempi.

Una soddisfazione particolare per Toto Wolff, intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK per esprimere le proprie sensazioni: “avevamo alcuni difetti nel progetto 2019 e li abbiamo sistemati. Il primo commento fatto da Valtteri Bottas questa mattina è stato che la W11 aveva più grip, il che è un dato positivo. Le regole sono stabili e dunque le macchine si rompono di meno. Quando fai lo shakedown poi valuti che ogni vite sia serrata alla perfezione e possiamo dire di aver portato in pista l’auto più affidabile degli ultimi anni. Rivali? Credo che la Red Bull si concentrerà enormemente sulla stagione 2020 e se dovesse vincere, Max Verstappen sarebbe il più giovane campione del mondo della storia. E penso che questo possa rendere entusiasti sia Helmut Marko che la Red Bull“.

