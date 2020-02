La non proprio brillante tre giorni di test a Barcellona della Ferrari ha spinto Max Verstappen a lanciare una frecciatina al Cavallino, sottolineando come la Rossa non pare sia al livello delle monoposto degli avversari.

L’olandese ha analizzato quanto accaduto in pista, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni di Auto Motor und Sport: “sembra che la Ferrari abbia dei problemi, non ha ancora affrontato una simulazione di gara. Ecco perché sono difficili da valutare. Ma ci vediamo davanti a loro. I nostri obiettivi?Non si trattava di trovare la configurazione perfetta per noi. Avremmo dovuto sistemare l’auto dopo ogni uscita, ma spesso non l’abbiamo toccata per non confonderci. L’affidabilità era la priorità. Il pacchetto sembra più coerente. L’anteriore ed il posteriore sono cresciuti, ma c’è sempre spazio per ulteriori miglioramenti

