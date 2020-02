La seconda giornata di test a Barcellona ha regalato un sorprendente colpo di scena, ovvero una soluzione particolare portata in pista oggi dalla Mercedes.

Si tratta del ‘volante mobile’, altrimenti detto DAS (Dual Axis Steering), un meccanismo che agisce sulla convergenza delle ruote. Una componente che ha fatto discutere l’intero paddock, con Helmut Marko convinto della non legalità del DAS: “se tu modifichi attivamente la convergenza delle ruote mentre guidi, cambia anche la superficie di contatto della gomma sull’asfalto. Ma non solo, perché si modifica anche, sebbene in maniera limitata, l’altezza da terra. E questo è proibito, perché il sistema così corrisponderebbe ad un’operazione simile a quella delle sospensioni attive, non permesse dal regolamento”.

