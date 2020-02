Nella scorsa stagione la Ferrari ha dovuto gestire una situazione abbastanza delicata, visto quanto accaduto in pista tra Vettel e Leclerc.

Una sfida fratricida di cui ha beneficiato senza dubbio Max Verstappen, riuscito a chiudere al terzo posto della classifica piloti dietro Hamilton e Bottas. Un risultato arrivato appunto grazie allo scontro intero andato in scena a Maranello, come ammesso da Helmut Marko ai microfoni di Auto Bild: “è abbastanza evidente quanto sia difficile la situazione in casa Ferrari. Se la Rossa avesse anche scommesso su un solo pilota, Verstappen non sarebbe stato terzo nel 2019. Per noi è invece una scelta logica, perché Max ha acquisito una routine che Albon non ha ancora. Questo però non vuol dire che trascuriamo Alex, anzi ci aspettiamo che migliori in modo significativo. Clausole nel contratto di Verstappen? Ce ne sono diverse, ma finché avremo un motore competitivo, dovrà restare con noi. Il divario massimo tra il nostro motore e i migliori è di due decimi di secondo”.

