Il Mondiale 2020 non è ancora cominciato e già si parla di quello del 2021, quando alcuni big potrebbero cambiare scuderia dopo la scadenza dei propri contratti.

Tra questi potrebbe esserci Sebastian Vettel, il quale non ha ancora trattato il rinnovo del suo accordo con la Ferrari. Al momento il futuro del tedesco non è chiaro, anche se Helmut Marko lo vedrebbe bene in Mercedes: “Sebastian è un po’ intrappolato nel mercato trasferimenti, la Ferrari si è impegnata con Leclerc, noi ci siamo impegnati con Max. Sebastian può solo cercare di mettersi in mostra in questa stagione, cosa che sono fiducioso possa fare se ha una vettura che si adatta al suo stile di guida. Se lui batte chiaramente Leclerc, la Ferrari deve pensarci. E poi sarebbe anche interessante per la Mercedes e il suo passaporto tedesco non dovrebbe guastare”.

