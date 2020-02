Sta per iniziare la seconda stagione di Charles Leclerc con la Ferrari, il pilota monegasco ha chiuso la prima con due vittorie e sette doppiette, mettendo in grande difficoltà Sebastian Vettel.

Per il 2020 l’obiettivo ovviamente è migliorarsi, anche se c’è da migliorare qualcosa come da lui stesso ammesso: “appena salgo in auto viene fuori il mio killer instinct. Non voglio finire secondo, terzo, quarto o quinto; quelle posizioni non contano. Penso sia un mio punto di forza, ma può anche essere un punto debole. Alcuni degli errori che ho fatto nel campionato scorso fanno parte di questa mentalità perché ho dato tutto in momenti in cui avrei potuto risparmiarmi. Questo approccio ha alcuni aspetti positivi ma può farti male in alcuni altri momenti. Devo controllarlo. Con l’esperienza ci riuscirò“.

Valuta questo articolo