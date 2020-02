Una trattativa che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, un’operazione complicata non ancora entrata nel vivo. Si tratta del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, al momento in fase di stallo in attesa che il campione del mondo e Toto Wolff si siedano ad un tavolo per capire il proprio futuro.

Sulla questione si è soffermato anche Chris Horner, che ha espresso il proprio punto di vista: “Hamilton non potrà mai essere un nostro obiettivo perché non è in linea con la nostra storia e il nostro programma, la logica suggerisce che continuerà a correre con la Mercedes se troveranno un accordo sui soldi. Hamilton giustamente ritiene di valere una certa cifra, d’altro canto per la Mercedes sarebbe difficile giustificare un ingaggio record in un momento così delicato per il settore automotive. Non credo comunque ad uno scenario che vedrebbe Hamilton accasarsi in Ferrari. Bernie Ecclestone diceva sempre che i top-driver avrebbero sempre voluto chiudere la carriera in Ferrari, ma non credo che questo discorso valga per Hamilton. Si trova nel team più competitivo e non penso che voglia cambiare soltanto per vestire una tuta di un colore diverso”.

