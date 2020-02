La stagione 2020 è alle porte, un anno importante per alcuni big del circus che vedranno scadere il proprio contratto.

Tra questi anche Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che dovranno discutere nei prossimi mesi il prolungamento con i propri team, delineando così il futuro a breve termine. Interrogato da Sky Sports UK, il campione del mondo ha provato a fare il punto, soffermandosi anche sul ferrarista: “nelle migliori squadre non ci saranno molti movimenti, molto probabilmente. In tutti i team che seguono nella griglia non sono troppo sicuro di quali siano i contratti in essere per tutti i piloti, ma non credo che ci sarà una grande quantità di movimenti. Penso che resterà tutto abbastanza simile a come è al momento. Vettel? Non so quale sia il piano di Seb per il futuro“.

