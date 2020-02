Ben novanta giri in sola mezza giornata, Valtteri Bottas ha dato dimostrazione di tempra e determinazione oggi a Barcellona, nel Day-1 del secondo test pre-stagionale di Formula 1.

Nono tempo assoluto per il finlandese al volante della sua W11, utilizzata oggi principalmente su long run piuttosto che sul time-attack: “compiere novanta giri in appena mezza giornata è un grande risultato anche perché non abbiamo potuto iniziare subito la sessione pomeridiana per le modifiche che abbiamo dovuto apportare alla W11. Ci siamo concentrati su prove comparative con set-up diversi, anche se il vento ci ha reso un po’ complicato questo programma di lavoro. Sono certo che, però, attraverso le analisi che effettueremo in serata riusciremo ad estrarre i dati che siamo andati a cercare. Tutto è andato secondo i piani e abbiamo ancora due giornate a disposizione davanti a noi“.

Valuta questo articolo