Mattinata positiva per Valtteri Bottas nel Day-1 dei test di Barcellona, il finlandese ha tenuto a battesimo questa mattina la Mercedes W11, per poi lasciare il volante a Lewis Hamilton nel pomeriggio.

Soddisfatto al termine del proprio lavoro il driver di Nastola, che ha comunque posto l’accento su alcune debolezze della monoposto: “sta andando come previsto, quindi va bene. Non ci sono problemi e la macchina sembra fare il suo dovere. Ovviamente potrebbe andare ancora meglio, ma è stato un buon punto di partenza. La vettura ha dei punti deboli. Questa pista è buona per i test perché ci sono tutti i tipi di curve. Per quanto riguarda il bilanciamento, abbiamo alcune cose su cui lavorare ma è per questo che siamo qui. È troppo presto ed è difficile dire come vanno gli altri. Red Bull e Ferrari saranno senza dubbio le nostre sfidanti. La Red Bull sembra abbia una macchina abbastanza buona, ma anche la Ferrari. Ma i test sono davvero difficili da valutare, bisognerà aspettare Melbourne“.

