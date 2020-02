Un terzo posto nella classifica piloti da cui ripartire, nel 2020 Max Verstappen però vuole alzare l’asticella, provando a lottare finalmente per il titolo mondiale.

L’olandese della Red Bull è stato chiaro sul proprio sito ufficiale, ammettendo di voler dare del filo da torcere a Mercedes e Ferrari: “il 2019 è stato un buon anno, nel quale abbiamo fatto progressi. Lo vedo come un processo naturale, perché hai anche più esperienza. Ora vogliamo fare il passo successivo. Come squadra, nel 2020 vogliamo essere in grado di affrontare la battaglia per il titolo, vogliamo fare bene. Il tempo ce lo dirà, perché al momento è difficile stimare la nostra posizione rispetto alla concorrenza. Ma ovviamente facciamo tutto il possibile per fare questo passo avanti. Siamo sulla strada giusta”.

Sugli obiettivi personali: “voglio sempre continuare a migliorare me stesso. Non sei mai perfetto al 100%. Non avrai mai una stagione totalmente perfetta, ma cerchi di avvicinartici il ​​più possibile. Facciamo del nostro meglio per fare bene nel 2020. Vogliamo essere in grado di lottare per il titolo. Spero di poter salire sul podio in ogni gara quest’anno. Speriamo che in pista ci sia una battaglia emozionante”.

