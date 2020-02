Nella giornata della presentazione della SF1000 al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, la Ferrari ha anche svelato le tute che indosseranno nel corso della stagione Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Un completo rosso con due bande grigie sui fianchi, che rappresentano la novità di quest’anno.

Al momento non c’è spazio per lo sponsor ‘Mission Winnow‘, che potrebbe apparire però più avanti nella stagione. Grigi anche i cognomi dei piloti su cintura e i numeri, cuciti sulla gamba sinistra. Inoltre c’è spazio anche per l’hashtag #essereFerrari, inserito sul cinturino e sotto il logo che sulla tuta è al livello del cuore.

