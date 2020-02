Archiviata la prima sessione di test, la seconda è già pronta a cominciare sempre sul circuito di Barcellona. La Ferrari si prepara a cambiare pelle per questo nuovo appuntamento, modificando la SF1000 di Vettel e Leclerc che non pochi dubbi ha suscitato in Catalogna qualche giorno fa.

I tecnici di Maranello porteranno al Montmelò due nuove ali, una anteriore e una posteriore, con l’obiettivo di aumentare il carico aerodinamico, nonché un diverso cofano motore che rappresenta un’evoluzione di quello rastremato già visto a Barcellona. Considerando infine il cedimento della sospensione posteriore sulla Haas di Magnussen, non è escluso che la Ferrari possa intervenire anche in quel settore della monoposto, visto che i pezzi usati dalla scuderia americana sono di provenienza Ferrari.

