Nella giornata di ieri erano emerse alcune indiscrezioni, che pare siano state oggi confermate. La nuova Ferrari, quella che verrà presentata nel pomeriggio di oggi al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, si chiamerà SF1000.

Un nome iconico, scelto per festeggiare il millesimo Gran Premio che la scuderia di Maranello disputerà nel corso del Mondiale 2020 di Formula 1. Potrebbe avvenire in occasione del Gran Premio del Canada oppure in Francia, a seconda che venga disputata o meno la gara in Cina in seguito all’epidemia di Coronavirus.

Binotto e i suoi uomini hanno scelto questa denominazione per un preciso motivo, ovvero celebrare l’unicità della Ferrari, rimasta la sola squadra ad aver preso parte a tutti i Mondiali della storia.

