La prima sessione di test ha lasciato alcuni dubbi sulla competitività della Ferrari, dubbi rimarcati anche da Helmut Marko, convinto al momento come sia la Red Bull la prima sfidante della Mercedes per il titolo mondiale.

Un’opinione espressa a chiare lettere ai microfoni di Auto Bild: “ci faremo un’idea più chiara solo questa settimana. Nelle ultime ore a disposizione venerdì porteremo in pista la versione della RB16 che sarà protagonista a Melbourne, ma presumo che anche gli altri faranno lo stesso. Resto però convinto che siamo i primi sfidanti della Mercedes. Per adesso il divario dalle Frecce d’Argento è di un paio di decimi di secondo. Loro non sembrano avere abbastanza sottosterzo nelle curve lente, ma compensano questo deficit con il DAS. La Ferrari ha sempre guidato con tanta benzina a bordo e un regime di rotazione del motore piuttosto basso, ma le dichiarazioni di Sebastian Vettel e Charles Leclerc mostrano che non sono ancora dove sperano dopo la prima settimana di prove”.

