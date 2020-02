Fino al 2016, Charles Leclerc non era inserito in alcun programma giovani. Il suo exploit in GP3 ha però convinto la Ferrari a metterlo sotto contratto, una mossa intelligente considerando le qualità del giovane monegasco.

Un colpo mancato di cui adesso Helmut Marko si mangia le mani, come rivelato da lui stesso di recente: “un rimpianto? Credo sia chiaro, è Charles Leclerc! Siamo comunque soddisfatti del nostro programma, se i ragazzi hanno una scelta cercheranno sempre di provare ad entrare nel nostro junior team. Tuttavia, dopo quello che abbiamo vissuto in quest’ultimo decennio, ormai tutti si portano dietro un avvocato anche per cambiare una singola virgola nel contratto. Abbiamo il nostro sistema e funziona. Non siamo disposti a scendere a compromessi ed offriamo dei contratti equi. Ci stiamo allontanando dal reclutamento nel karting, perché in quel mondo differenti pneumatici, motori e telai impattano notevolmente sulle prestazioni“.

Valuta questo articolo