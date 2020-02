La Ferrari non perde tempo e, in vista della prima sessione di test in programma dal 19 al 21 a Barcellona, ha già annunciato quella che sarà la propria line-up.

La SF1000 verrà portata in pista per la prima volta da Sebastian Vettel, che guiderà per tutta la prima giornata. Il giorno seguente, toccherà invece a Charles Leclerc girare in mattinata, mentre nel pomeriggio tornerà il tedesco al volante della Rossa. Il venerdì infine sarà tutto per il monegasco, che chiuderà così la tre giorni di test girando per tutte le 8 ore previste.

Valuta questo articolo