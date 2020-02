La Ferrari si prepara per la seconda sessione di test in programma a Barcellona, ultima prima del Gran Premio di Melbourne fissato per metà marzo.

La scuderia di Maranello ha ufficializzato la propria line-up, alternando Sebastian Vettel e Charles Leclerc nella giornata di mercoledì, per poi schierare solo il tedesco giovedì e solo il monegasco al venerdì. Una scelta precisa quella del Cavallino, che metterà a punto in programma preciso in cui l’obiettivo sarà quello di scoprire la velocità della SF1000, dal momento che verranno svolte numerose simulazioni di qualifica e di gara.

