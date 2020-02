In attesa della presentazione ufficiale che avverrà il prossimo 11 febbraio, la Ferrari scenderà in pista in questo week-end a Jerez con Charles Leclerc, impegnato a testare le nuova gomme Pirelli da 18 pollici che debutteranno nel 2021.

Il monegasco sfrutterà l’occasione per tornare a prender confidenza con la monoposto, in vista dei test ufficiali in programma una settimana dopo a Barcellona. La conferma è arrivata direttamente dalla Pirelli, che ha sottolineato come non ci sarà alcun avvicendamento tra Leclerc e Vettel, con il monegasco che sarà l’unico pilota in pista.

