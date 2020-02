Ci ha provato anche Charles Leclerc a seguire un’alimentazione vegana come fa ormai da tempo Lewis Hamilton, ma qualcosa non pare sia andato per il verso giusto.

Il pilota della Ferrari ha tentato di modificare il proprio piano alimentare, ma tutto ciò non ha sortito gli effetti sperati. Interrogato dall’emittente tedesca RTL, il monegasco ha rivelato: “ho provato a mangiare vegano, ma non mi sentivo perfetto dal punto di vista fisico. La nutrizione è una questione piuttosto individuale. Sono comunque pronto per la nuova sfida, più di quanto non sia mai stato in passato. Mi sono allenato meglio rispetto all’anno scorso dato che ora so cosa aspettarmi da un team come la Ferrari“.

