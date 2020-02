Lawrence Stroll è uno che non sa stre con le mani in mano: il magnate canadese, dopo aver rilevato la Racing Point, ha deciso di puntare su una nuova operazione, rifinanziando l’Aston Martin per un progetto davvero ambizioso.

La nuova operazione di Stroll potrebbe aprire clamorosi scenari per il 2021, legati in particolar modo alla Mercedes: nel caso in cui il team di Brackley dovesse decidere di dire addio alla F1, per restare nel paddock solo come fornitore di omtori, Stroll è pronto ad offrire un posto a Toto Wolff nel suo nuovo team Aston Martin, che dal 2021 prenderà il posto della Racing Point, che sarà ceduta ad un altro acquirente.

Un ruolo di alto profilo è destinato a Toto Wolff in Aston Martin, con un posticino anche per il sei volte Campione del Mondo Lewis Hamilton.

Valuta questo articolo