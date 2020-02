Manca davvero pochissimo alla presentazione della nuova Ferrari 2020, che verrà svelata domani alle 18.30 presso il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia.

L’attesa sale e l’adrenalina cresce di ora in ora, in attesa che si accendano i riflettori sulla carrozzeria della 671, il numero del progetto che riguarda la monoposto che verrà affidata a Vettel e Leclerc. Secondo alcune indiscrezioni, sulla livrea della Ferrari 2020 non ci sarà solo il solito rosso, ma anche inserti bianchi e verdi per ricordare il tricolore italiano, nato proprio nella città emiliana che ospita la presentazione. Proprio per questo motivo, alla fine della cerimonia di domani, il sindaco di Reggio Emilia consegnerà alla squadra di Maranello la bandiera originale, per festeggiare insieme il 220° anniversario della nascita del tricolore italiano.

Valuta questo articolo