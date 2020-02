La seconda sessione di test a Barcellona è andata in archivio tra certezze e preoccupazioni, la Mercedes si gode la velocità mostrata dalla W11 ma si interroga sui cedimenti della propria power unit.

Ansie che hanno contagiato anche Lewis Hamilton, che ha sì tessuto le lodi della propria vettura, sottolineando però come debba migliorare molto: “la W11 è meglio della macchina precedente, che era già buona. È un’evoluzione, in generale abbiamo più carico”. Sulla Ferrari poi, Hamilton ha tagliato corto: “si sottostimano? Non ci faccio caso, siamo preoccupati solo sul nostro lavoro, non ho idea di cosa dicano, spesso gli altri non parlano del loro reale potenziale“.

Valuta questo articolo