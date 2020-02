Lewis Hamilton si sta preparando per la nuova stagione di Formula 1, relax e tanto allenamento per il campione del mondo, carico in vista del 2020 dove andrà a caccia del settimo titolo mondiale. Dieta vegana e molta palestra per Lewis, riuscito a tirarsi a lucido per i test di Barcellona, dove arriverà con 5 kg in meno rispetto al 2019.

A rivelarlo è proprio Hamilton con un post social: “l’anno scorso di questi tempi a ridosso dei primi test stagionali pesavo 78 kg, ora sono a 73. C’è ancora da fare e ci sono altri muscoli da mettere, ma sono sulla strada giusta. Se ci si vuole mettere in forma, si può fare. Forza ragazzi!“.

Last year I arrived into testing with a lot of water weight and around 78kg. This year, I’m at a better weight of 73kg. Still have more fat to burn off and more muscle to add but on the way. If you are wanting to get in shape, you can do it. Let’s go guys #keeppushing #letsgo 💪🏾 pic.twitter.com/vR56uEiCET

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 6, 2020